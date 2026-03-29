Kremlin diz que plano dos EUA para paz continua por cumprir

Os Estados Unidos apresentaram ideias e propostas interessantes para solucionar a guerra com a Ucrânia, que até agora não foram implementadas, disse este domingo, 29 de março, um assessor para política externa do Kremlin.“Os Estados Unidos apresentaram várias ideias e propostas interessantes, e diria inclusivamente úteis, mas até agora não foram implementadas”, disse à televisão pública russa o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, citado pela agência de notícias EFE.Na entrevista divulgada este domingo, Ushakov disse que Moscovo apelou a Washington para que exerça pressão sobre Kiev para que aceite implementar as propostas dos EUA.Especificamente, referiu os acordos alcançados entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos no Alasca, em 2025, para argumentar que a sua implementação é “o que é necessário agora”.As negociações de paz para a Ucrânia com a mediação dos EUA foram interrompidas devido à participação americana na guerra no Médio Oriente..EUA dão garantias de segurança se a Ucrânia renunciar ao Donbass