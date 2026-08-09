Zelensky esteve sábado em Belgrado, capital da Sérvia, da qual o Kosovo declarou unilateralmente a independência em 2008.
Zelensky esteve sábado em Belgrado, capital da Sérvia, da qual o Kosovo declarou unilateralmente a independência em 2008.Foto: EPA / ANDREJ CUKIC
Internacional

Kosovo retira faixa de apoio à Ucrânia após Zelensky reafirmar que não reconhece independência (veja vídeo)

"Quando o Kosovo não é respeitado, a capital responde", escreveu nas redes sociais o presidente da Câmara de Pristina, Perparim Rama.
DN/Lusa
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Uma faixa de apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia colocada num edifício na capital do Kosovo foi retirada hoje depois do Presidente ucraniano ter reafirmado não ter intenções de reconhecer a independência do país.

"Quando o Kosovo não é respeitado, a capital responde", escreveu nas redes sociais o presidente da Câmara de Pristina, Perparim Rama, que publicou também uma fotografia da enorme faixa com o slogan "Ucrânia Livre" a ser removida, segundo a agência noticiosa privada espanhola Europa Press.

"A nossa empatia e solidariedade estarão sempre com os povos que enfrentam a guerra, a violência e a perseguição. Mas nenhuma causa ou política pode ser construída menosprezando a soberania do Kosovo e o sacrifício do seu povo", alertou o autarca.

O ministro dos Negócios Estrangeiros kosovar, Glauk Konjufca, também recorreu às redes sociais para lamentar os comentários feitos por Zelensky no sábado durante uma visita a Belgrado, capital da Sérvia, da qual o Kosovo declarou unilateralmente a independência em 2008.

"Notamos com pesar as declarações feitas pelo Presidente Zelensky em Belgrado, nas quais reafirma a sua posição de não-reconhecimento”, refere, acrescentando que “desde o primeiro dia da agressão em grande escala da Rússia, o Kosovo tem estado inequivocamente ao lado da Ucrânia".

Instando o Presidente ucraniano a reconsiderar a sua posição, Konjufca adiantou que o governo kosovar continuará ainda assim firmemente empenhado na defesa da “integridade territorial da Ucrânia” contra a invasão russa.

Em Belgrado, Zelensky discutiu com o seu homólogo, o nacionalista Aleksadar Vucic, pró-russo, questões de energia, segurança e adesão à União Europeia, tendo a exportação de armamento para a Ucrânia sido negada pelo Presidente sérvio.

O Kosovo caminha para novas eleições legislativas, as quartas desde fevereiro de 2025, após o primeiro-ministro não ter conseguido reunir no sábado os 80 votos necessários para eleger o presidente do parlamento, noticiou hoje a imprensa local.

A crise política surge num momento delicado para o país, cuja independência continua sem ser reconhecida pela Sérvia e por vários países europeus, entre eles a Rússia e a China. A normalização das relações entre Pristina e Belgrado continua a ser uma das condições da União Europeia (UE) para avançar no sentido de uma eventual integração dos dois países.

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