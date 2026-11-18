O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano agradeceu esta quarta-feira, 18 de novembro, em Kiev ao homólogo português o apoio de Portugal “através de decisões e ações concretas”, a nível militar e energético e também na adesão da Ucrânia à União Europeia (UE).

“Obrigado, Paulo, por apoiares a Ucrânia através de decisões e ações concretas”, escreveu Andrii Sybiha na rede social X, após receber o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, em Kiev.

“O que a Ucrânia necessita urgentemente é de ação concreta e de apoio concreto. Agradeço as decisões e as contribuições de Portugal para reforçar a nossa resiliência em defesa e energia antes de mais um inverno difícil”, referiu.

Portugal, acrescentou, “apoia a procura da Ucrânia por uma paz justa e duradoura”, além de partilhar a posição das autoridades ucranianas de que “a Europa deve ter um lugar à mesa das negociações” para procurar o fim da guerra iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022.

Durante o encontro com Rangel na capital ucraniana, Sybiha agradeceu a Portugal “pela assistência militar anual inabalável e pela contribuição total de 100 milhões de euros para o PURL” - mecanismo coordenado pela NATO e pelos Estados Unidos para adquirir equipamento militar de fabrico norte-americano e fornecê-lo à Ucrânia - desde 2025.

“Estamos também a preparar 125 milhões de euros em cooperação no âmbito do SAFE para fornecer drones adicionais às Forças de Defesa da Ucrânia”, indicou o ministro ucraniano, sobre o programa da União Europeia para impulsionar investimentos em defesa.

A nível energético, o financiamento português eleva-se a três milhões de euros, após uma contribuição adicional de 800 mil euros para o Fundo de Apoio Energético da Ucrânia e mais um milhão de euros em financiamento bilateral para equipamentos energéticos críticos, mencionou.

“Isto ajudará a reforçar o nosso sistema energético e a reparar infraestruturas danificadas pelos ataques diários da Rússia”, salientou.

O Governo ucraniano também saudou a contribuição de 230 mil euros de Lisboa para a “Escola de Super-Heróis” da Fundação Olena Zelenska (primeira-dama da Ucrânia), que leva educação a crianças a receber tratamento em hospitais em Kiev, Kropyvnytskyi e Kharkiv.

No encontro, os dois ministros falaram sobre o mandato de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, nos próximos dois anos, “reafirmando o compromisso comum com a Carta das Nações Unidas e a responsabilização pelas ações da Rússia”.

Antes da reunião, Rangel e Sybiha prestaram “homenagem aos defensores caídos”, numa cerimónia na Praça Maidan (Praça da Independência), entre os quais estão “voluntários portugueses que escolheram defender a liberdade ao lado dos ucranianos”, referiu o ministro ucraniano, acrescentando: “Seremos sempre gratos pela sua coragem e sacrifício”.

Durante a deslocação de hoje a Kiev, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português deverá ser recebido pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na véspera de ambos participarem numa reunião da Coligação dos Voluntários, países aliados de Kiev, em Berlim.