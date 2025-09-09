Khalil Al-Hayya: o líder do Hamas alvo principal de Israel em Doha

Khalil Al-Hayya, uma figura central e negociador-chefe do Hamas, foi o principal alvo do ataque israelita desta terça-feira, 9 de setembro, em Doha, no Qatar, segundo noticia a Reuters. A sua morte chegou a ser noticiada após o ataque, que visava a liderança do grupo militante palestiniano, mas à hora de publicação desta notícia não tinha ainda sido confirmada por fontes independentes.A proeminência de Al-Hayya na liderança do Hamas cresceu significativamente após as mortes de Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar no ano passado. Ele integrava um conselho de liderança composto por cinco membros que dirige o grupo desde a morte de Sinwar em outubro de 2024, sendo considerado a sua figura mais influente no estrangeiro.Nascido na Faixa de Gaza em 1960, Al-Hayya fazia parte do Hamas desde a sua fundação em 1987 e, nos anos 80, juntou-se à Irmandade Muçulmana, o movimento do qual o Hamas emergiu. A sua vida foi marcada por perdas familiares em ataques israelitas: vários familiares morreram num ataque aéreo à sua casa em 2007 e, em 2014, o seu filho mais velho, Osama, foi morto juntamente com a sua mulher e três filhos num bombardeamento.Ainda segundo a Reuters, Al-Hayya é considerado um veterano negociador com boas relações com o Irão e desempenhou um papel crucial em várias conversações para tréguas com Israel, incluindo nos esforços para terminar o conflito de 2014 e a guerra atual.Hayya deixou Gaza há vários anos, estabelecendo-se no Qatar para servir como a ligação do Hamas com o mundo árabe e islâmico. Ele estava com Ismail Haniyeh em Teerão, em julho de 2024, quando este foi assassinado.