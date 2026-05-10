As eleições de quinta-feira passada foram uma "derrota histórica" para os trabalhistas, disse a ex-vice de Starmer, Angela Rayner.
As eleições de quinta-feira passada foram uma "derrota histórica" para os trabalhistas, disse a ex-vice de Starmer, Angela Rayner.EPA/NEIL HALL
Internacional

Keir Starmer faz discurso de relançamento sob fogo

Primeiro-ministro trabalhista aposta no relançamento da sua imagem através de uma comunicação ao país, quando mais de 40 deputados pedem a sua demissão. Potenciais sucessores posicionam-se.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Reino Unido
Keir Starmer
Partido Trabalhista
Crise política
Diário de Notícias
www.dn.pt