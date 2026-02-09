Keir Starmer diz arrepender-se da nomeação de Peter Mandelson.
Keir Starmer diz arrepender-se da nomeação de Peter Mandelson. EPA / ANDY RAIN
Internacional

Keir Starmer entre as manifestações de apoio e os pedidos de demissão

Diretor de Comunicação é a segunda baixa no gabinete de Starmer por causa do escândalo em torno da nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos EUA.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Reino Unido
Keir Starmer
Jeffrey Epstein
edição impressa
Peter Mandelson

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt