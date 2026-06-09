Juíz eleitoral do Brasil suspende sondagem que apontava queda de filho de Bolsonaro na corrida presidencial

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro ordenou que o Instituto AtlasIntel suspenda a consulta aos resultados da sondagem publicada a 19 de maio, que apontam uma queda de cinco pontos percentuais nas intenções de voto no pré-candidato às presidenciais Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.O juíz Kassio Nunes Marques avaliou uma representação aberta junto à corte pelo Partido Liberal (PL), a que pertence Flávio Bolsonaro, que acusou o Instituto AtlasIntel de induzir as respostas dos eleitores durante a sondagem. Advogados do PL afirmaram que os entrevistados eram estimulados a responder de forma negativa contra Flávio Bolsonaro com a reprodução do áudio da conversa entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.A sondagem foi a primeira feita durante o pico do mais recente escândalo verde-amarelo, logo após a revelação da mensagem enviada por Flávio Bolsonaro a cobrar avultadas quantias de dinheiro a Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse, que está a ser feito nos Estados Unidos, baseado na vida do seu pai.Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, agora insolvente, está preso desde março sob acusações de chefiar um esquema de fraudes financeiras que podem chegar aos 12 mil milhões de reais (cerca de 2 mil milhões de euros), de acordo com a Polícia Federal. Além de haver suspeita de envolvimento com milícias do crime organizado, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).Com a decisão do presidente do TSE, o Instituto AtlasIntel tem que retirar todos os dados relativos a esta sondagem dos seus canais oficiais."A empresa mantém absoluto respeito às instituições e está colaborando integralmente com a Justiça Eleitoral, fornecendo todos os esclarecimentos e informações metodológicas solicitados sobre o estudo. Estamos tranquilos e confiantes de que a situação será devidamente esclarecida a partir da análise técnica dos fatos e da metodologia empregada e confiamos no colegiado do TSE para afirmar a robustez técnica e a legalidade do estudo", informou o AtlasIntel num comunicado.O instituto também afirmou que a sondagem foi realizada "sem que o áudio objeto da controvérsia fosse reproduzido aos respondentes durante a aplicação do questionário".Nesta terça-feira, 9 de junho, a decisão de Kassio Nunes Marques vai ser levada a referendo durante a sessão plenária do TSE..O 'underdog' de milhões que está a abanar a política brasileira.Presidência do Brasil. Flávio Bolsonaro pode desistir da corrida após pedir milhões a Vorcaro.Suspeito de fraude, dono do Banco Master deu 8 milhões de euros para tentar comprar banco em Portugal