O senador Flávio Bolsonaro está agora envolvido no escândalo do Banco Master.
O senador Flávio Bolsonaro está agora envolvido no escândalo do Banco Master.FOTO: EFE / EPA / Antonio Lacerda
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O 'underdog' de milhões que está a abanar a política brasileira

Filme biográfico sobre Jair Bolsonaro que está a ser produzido nos EUA torna-se alvo de escrutínio no Brasil após primogénito do político ser apanhado em áudio a pedir dinheiro a banqueiro preso.
Caroline Ribeiro
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