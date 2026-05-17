O 'underdog' de milhões que está a abanar a política brasileira

A semana que esta segunda-feira, 18 de maio, se inicia promete mais agitação e confusões para a política do Brasil. Na terça (19), a empresa AtlasIntel deverá divulgar os resultados da sua mais recente sondagem às eleições presidenciais daquele país, com resultados das entrevistas que foram recolhidas durante o pico do mais recente escândalo verde-amarelo: a revelação de um áudio enviado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato em oposição à Lula da Silva, a cobrar avultadas quantias de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento do filme que está a ser feito nos Estados Unidos baseado na vida do seu pai.Poderia ter sido apenas um áudio enviado entre amigos, já que se ouve Flávio chamar “irmão” ao banqueiro; ou em contexto de negócios - afinal qualquer empresário pode patrocinar os projetos que bem entender. A questão é que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, agora insolvente, está preso desde março sob acusações de chefiar um esquema de fraudes financeiras que podem chegar aos 12 mil milhões de reais (cerca de 2 mil milhões de euros), de acordo com a Polícia Federal. Além de haver suspeita de envolvimento com milícias do crime organizado, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).As informações são do jornal digital Intercept Brasil, que revelou o áudio, além de documentos e mensagens de conversas privadas ao longo de um ano, que dão conta de que Flávio Bolsonaro terá pedido 10,2 milhões de euros ao banqueiro para pagamentos relativos ao filme Dark Horse, protagonizado pelo ator Jim Caviezel, conhecido por interptretar Jesus n’A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Ainda sem tradução para português, o título traduzido literalmente, ‘cavalo negro’, não faz sentido, mas é uma expressão que remete a um outro termo em inglês para se designar um underdog, ou um azarão no Brasil, aquele que era o menos cotado para a vitória, mas que acaba por chegar em primeiro lugar. É esta a imagem que a produção traz da vida do ex-presidente. Um underdog a superar todas as adversidades para salvar o Brasil..SondagensA sondagem que será divulgada na terça (19) será a primeira a trazer o impacto da revelação do áudio, feita no dia 13, junto ao eleitorado, pois foi nesta data que a empresa começou a recolher os dados. Além desta, o Datafolha, instituto de referência em sondagens, já registou junto ao Tribunal Superior Eleitoral brasileiro a realização do seu próximo inquérito sobre as presidenciais a partir desta quarta-feira (20), com divulgação prevista para sexta-feira, dia 22 de maio.Nesta fase em que o Brasil ainda não tem definições entre os partidos políticos, nem à direita e nem à esquerda, nem ao centro, as sondagens que envolvem os pré-candidatos tem uma repercussão muito forte. No sábado (16), o inquérito mais recente do Datafolha colocou Lula da Silva e Flávio Bolsonaro empatados nas intenções de voto numa primeira volta, com 45% cada um. Este resultado foi celebrado por Flávio, que, até então, estava apenas a responder à pressão de ver o seu nome publicamente envolvido no escândalo do Banco Master. Investigações levadas a cabo pela imprensa brasileira mostraram aliados a pensar em substitutos ao senador na corrida presidencial, enquanto, o político justificava os contatos com o banqueiro como de cunho privado e sem irregularidades. “Não vamos desistir do Brasil, não importa a farsa e as mentiras que armem contra mim. O Brasil tem futuro!”, escreveu o senador nas suas redes sociais após a divulgação da sondagem.AbanãoAté à revelação do áudio, Flávio Bolsonaro usava um discurso incisivo para imputar a Lula e ao Partido dos Trabalhadores (PT) a culpa pelos alegados crimes de Daniel Vorcaro. “O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula”, trazia escrito na t-shirt que usou publicamente dias antes do abanão que sofreu.Agora, vê-se diante de uma série de investigações pedidas por parlamentares aliados ao Governo Lula em várias esferas, como a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, ou internamente, no Senado, para apurar se houve branqueamento de dinheiro pelo Master com o patrocínio ao filme ou o encaminhamento de verbas das chamadas ‘emendas parlamentares’ a este underdog de milhões, que ainda tem uma longa corrida a percorrer..Suspeito de fraude, dono do Banco Master deu 8 milhões de euros para tentar comprar banco em Portugal.Lula aposta em influenciadores para ganhar força no Congresso