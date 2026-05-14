Presidência do Brasil. Flávio Bolsonaro pode desistir da corrida após pedir milhões a Vorcaro
FOTO: EPA/André Borges
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Presidência do Brasil. Flávio Bolsonaro pode desistir da corrida após pedir milhões a Vorcaro

Gravado a pedir cerca de 10,2 milhões de euros para pagar filme sobre o pai ao banqueiro detido por fraude, pré-candidato ainda avalia danos. Mas aliados já falam na madrasta, Michelle, como alternativa.
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