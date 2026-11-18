A justiça espanhola voltou a aceitar uma queixa contra o cantor Julio Iglesias por crimes de agressão sexual. A queixa foi apresentada por duas antigas funcionárias do cantor, as quais serão ouvidas a 3 de fevereiro de 2027.

Estas duas mulheres - uma empregada doméstica e uma fisioterapeuta - tinham já denunciado o cantor ao Ministério Público por crimes contra a liberdade sexual, ofensas corporais e tratamento degradante, mas este entendeu que os tribunais espanhóis não tinham competência para investigar os factos, ocorridos em 2021 na República Dominicana e nas Bahamas. As queixosas, de nacionalidade não espanhola, avançaram então para a Audiência Nacional, que aceitou a denúncia.

O juiz Antonio Piña – que contou com um parecer do Ministério Público que, desta vez, reconheceu a competência da Justiça espanhola para analisar o caso – entendeu que o relato pormenorizado da queixa e os indícios apresentados “são suficientes para instaurar o procedimento, sem que tal implique um juízo de valor sobre a sua credibilidade”, segundo avança a agência espanhola EFE.

Entre os tais indícios que constam do processo estão registos de conversas e uma fotografia que mostra um hematoma num dos braços e duas marcas nas coxas que “podem corresponder a uma dentada humana”.

O juiz Antonio Piña "convoca as queixosas a prestarem depoimento, presencialmente, a 3 de fevereiro do próximo ano, e indefere a queixa relativa aos crimes de tráfico de seres humanos e contra os direitos dos trabalhadores".

As denúncias foram tornadas públicas em 13 de janeiro, depois de o jornal espanhol elDiario.es e a estação de televisão norte-americana Univision terem publicado os testemunhos das alegadas vítimas. As duas mulheres acusaram Julio Iglesias de as ter sujeitado a "situações de assédio e agressões sexuais contínuas", bem como a lesões e humilhações em 2021, quando tinha 77 anos, nas residências do artista na República Dominicana e nas Bahamas.

Três dias depois dessa denúncia ter sido tornada pública, o cantor garantiu que as acusações eram falsas.

"Com profundo pesar respondo às acusações realizadas por duas pessoas que anteriormente trabalharam na minha casa. Nego ter abusado, coagido ou faltado ao respeito a uma mulher", disse o cantor, num comunicado publicado na rede social Instagram.