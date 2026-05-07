O representante especial da NATO para o Flanco Sul, Javier Colomina.
O representante especial da NATO para o Flanco Sul, Javier Colomina.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Internacional

Javier Colomina: “O Sahel é um poço sem fundo de problemas onde encontramos o pior da humanidade”

O diplomata espanhol, representante especial da NATO para o Flanco Sul, esteve em Lisboa para o Foro La Toja e falou ao DN das ameaças constantes de Trump à Aliança Atlântica, da Ucrânia e do Irão.
Susana Salvador
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