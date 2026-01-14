Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sanae Takaichi é a primeira mulher a liderar um governo no Japão.
Internacional

Japão. Takaichi testa apoio popular e vai antecipar eleições para 8 de fevereiro

Primeira-ministra deve anunciar a antecipação do escrutínio na segunda-feira. Primeira mulher à frente do governo do país, Takaichi quer testar popularidade crescente.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a

A primeira-ministra do Japão planeia dissolver o parlamento na próxima semana e convocar eleições parlamentares antecipadas, anunciou ontem o secretário-geral do seu partido. Sanae Takaichi, primeira mulher a liderar um governo naquele país, procura assim validar nas urnas os seus planos de gastos públicos que abalaram os mercados financeiros.

Takaichi está a considerar realizar as eleições no dia 8 de fevereiro, disseram à Reuters dois deputados do partido no poder, que pediram anonimato devido à delicadeza do assunto. “Precisamos de procurar um novo mandato popular”, afirmou Shunichi Suzuki, secretário-geral do Partido Liberal Democrático, aos jornalistas após uma reunião com Takaichi, acrescentando que a primeira-ministra apresentaria os seus planos na segunda-feira.

Ao antecipar o escrutínio, Takaichi procura aproveitar o aumento do apoio público desde que assumiu o cargo em outubro, mesmo depois de ter feito subir a tensão com a China com as suas declarações sobre Taiwan.

Suzuki explicou que as eleições vão permitir aos japoneses avaliar a nova coligação do PLD com o Partido da Inovação do Japão (direita), conhecido como Ishin. Takaichi formou a aliança no ano passado, após romper com o Komeito, o parceiro de longa data.

A votação também vai permitir testar o interesse dos japoneses pelos planos de Takaichi para aumentar a despesa pública para reativar o crescimento económico (em 2025 cresceu 1,3% mas este ano as previsões são de 0,8%) e aumentar os gastos com defesa de acordo com a sua nova estratégia de segurança nacional, disse Suzuki. O calendário eleitoral deverá complicar a aprovação do orçamento de 2026 antes do fim do ano fiscal em março.

Sanae Takaichi eleita primeira mulher a liderar o Governo do Japão
Internacional
Eleições
Japão
Sanae Takaichi

