Takaichi chegou à liderança do partido e do governo em outubro. Kim Kyung-Hoon / EPA/ POOL
Internacional

Japão. Takaichi arriscou ao convocar eleições antecipadas e ganhou uma supermaioria

Supermaioria agora conquistada vai permitir a Sanae Takaichi, a primeira mulher a liderar um governo nipónico, avançar com reformas como o corte de impostos e o aumento dos gastos em defesa.
Ana Meireles
