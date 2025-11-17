Japão mobiliza Força Aérea após ter avistado um drone próximo de Taiwan

O Japão anunciou esta segunda-feira, 17 de novembro, a mobilização da sua Força Aérea após ter detetado um drone, alegadamente de origem chinesa, na zona entre a ilha japonesa de Yonaguni e Taiwan, quando está a aumentar a tensão entre Tóquio e Pequim."No sábado, 15 de novembro, foi confirmado que um veículo aéreo não tripulado, alegadamente de origem chinesa, sobrevoou a zona entre a ilha de Yonaguni [a ilha mais ocidental do Japão, no arquipélago das Ryukyu] e Taiwan. Em resposta, foram mobilizados caças (…) da Força Aérea de Autodefesa do Japão", declarou o Ministério da Defesa japonês na rede social X.Em 7 de novembro, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que um ataque a Taiwan poderia justificar a intervenção das Forças de Autodefesa do Japão.Em resposta, a China chamou o embaixador japonês em Pequim alertando-o que o preço a pagar seria "doloroso".O Ministério da Defesa da China defendeu ainda que as declarações de Takaichi foram "extremamente perigosas" e uma "grave interferência" nos assuntos internos chineses.A tensão aumentou depois de o cônsul chinês em Osaka, Xue Jian, o cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian, defender num 'post' na rede social X, que entretanto apagou, que o melhor seria "cortar essa cabeça suja sem a menor hesitação", sem especificar a quem se referia exatamente, mas citando um artigo de imprensa que relatava as declarações da governante japonesa.Esta segunda-feira, 17 de novembro, o presidente de Taiwan pediu à China que "exerça moderação" e "demonstre a conduta de uma grande potência", numa altura de tensões entre Pequim e Tóquio devido ao estatuto da ilha.William Lai Ching-te enfatizou que os recentes ataques da China contra o Japão "estão a afetar gravemente a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico", em declarações citadas pela agência de notícias pública taiwanesa CNA.A China proibiu a navegação em parte do mar Amarelo, entre hoje e quarta-feira, para realizar exercícios militares, anunciou a Administração de Segurança Marítima (MSA, na sigla em inglês).O aviso da MSA, difundido no sábado pela comunicação social, referiu que vão ser realizados exercícios com munições reais no centro do mar Amarelo, que fica localizado entre a China e a península coreana. .China desaconselhou viagens para o Japão devido à deterioração do ambiente de segurança. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês emitiu também um alerta, na sexta-feira, no qual desaconselha as viagens para o Japão devido à deterioração do ambiente de segurança.Um aviso replicado, no sábado, pelas autoridades das duas regiões semiautónomas chinesas de Macau e Hong Kong.As principais companhias aéreas chineses anunciaram, também no sábado, o reembolso total dos voos com destino ao Japão, após o apelo do Governo.O Japão vai enviar hoje um diplomata à China para abordar as recentes tensões em relação a Taiwan, avançou a agência de notícias japonesa Kyodo, citando fontes governamentais.O dirigente do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês vai reunir-se com as autoridades chinesas na terça-feira, acrescentou a Kyodo..Taiwan e o choque diplomático que levou a China a ameaçar líder do Japão .Fogo real e 22 mil reservistas. Taiwan inicia maiores exercícios militares de sempre a simular ataque da China