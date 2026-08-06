Japão assinala 81.º aniversário de bomba atómica de Hiroshima

O Japão assinalou esta quinta-feira, 6 de agosto, os 81 anos do lançamento de bomba atómica sobre Hiroshima. A cerimónia do aniversário decorreu no Parque Comemorativo da Paz de Hiroshima, onde a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reuniu com sobreviventes, familiares das vítimas e representantes locais e estrangeiros.Pelas 08h15 locais (00h15 em Lisboa), momento em que a bomba explodiu sobre a cidade, foi feito um minuto de silêncio.Na ocasião, Takaichi - que fez a sua primeira participação na cerimónia como chefe de governo - comprometeu-se a garantir que o Japão não possua, não produza nem permita armas nucleares.“O Governo mantém-se firme na posição política de respeitar os Três Princípios Não Nucleares. Nessa base, a missão do nosso país, a única nação que sofreu bombardeamentos atómicos, é liderar os esforços da comunidade internacional rumo a uma sociedade livre de armas nucleares, garantindo que uma tragédia de tal magnitude nunca mais se repita", afirmou.Recorde-se que, a 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica sobre a cidade de Hiroshima, matando cerca de 140.000 pessoas. Três dias depois, uma bomba idêntica atingiu Nagasaki e matou mais 74.000 pessoas. Os dois ataques, que precipitaram o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), são os únicos casos na História em que foram utilizadas armas nucleares em tempo de guerra.Hiroshima é atualmente uma metrópole próspera com 1,2 milhões de habitantes, mas as ruínas de um edifício encimado pelo esqueleto metálico de uma cúpula permanecem no centro da cidade como uma recordação do horror do ataque. .Segunda Guerra Mundial acabou há 80 anos, com Japão a render-se depois das bombas atómicas