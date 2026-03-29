Netanyahu numa visita a Arad após a queda de um míssil iraniano.
Netanyahu numa visita a Arad após a queda de um míssil iraniano.DR/X/Netanyahu/Gabinete do Primeiro-Ministro/Avi Ohayon
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Israelitas apoiam a guerra mas Netanyahu arrisca não ter ganhos eleitorais

Eleições estão previstas só para 27 de outubro, mas o primeiro-ministro terá equacionado antecipá-las. Desistiu do plano, face às sondagens que não são favoráveis ao Likud.
Susana Salvador
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