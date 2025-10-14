Israel envia 45 corpos para Gaza no âmbito do cessar-fogo

Israel entregou esta terça-feira, 14 de outubro, os corpos de 45 palestinianos que estavam sob custódia das forças israelitas, no âmbito do acordo de cessar-fogo com o Hamas, anunciou um hospital de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.“Os restos mortais de 45 mártires chegaram ao hospital através da Cruz Vermelha, após terem sido libertados”, disse o hospital Nasser num curto comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Trata-se da primeira entrega de cadáveres por parte de Israel prevista no acordo entre as duas partes, pelo qual o Hamas deverá entregar os corpos de mais de duas dezenas de reféns que morreram em cativeiro em Gaza.Vários meios de comunicação social palestinianos noticiaram a entrega dos 45 corpos e publicaram imagens junto ao hospital Nasser.Os corpos foram entregues por Israel à Cruz Vermelha, que os transportou para o hospital palestiniano, segundo a agência de notícias espanhola EFE.O Ministério da Saúde de Gaza tinha anunciado horas antes a disponibilidade das equipas médicas palestinianas para receber os corpos entregues por Israel.Referiu que a entrega seria realizada “de acordo com os procedimentos e protocolos médicos adotados nestes casos”.Com a entrada em vigor do cessar-fogo na sexta-feira, o Hamas libertou na segunda-feira os 20 reféns israelitas que ainda permaneciam vivos na Faixa de Gaza..Hamas entrega últimos 20 reféns vivos: “Podemos respirar de novo”. Começou também a entregar os restos mortais dos 28 que morreram, o que aconteceu até agora com quatro dos reféns, incluindo um estudante nepalês.O Serviço Prisional de Israel anunciou que concluiu a libertação dos 1.968 presos palestinianos previstos para segunda-feira, ao abrigo do acordo de troca de reféns..Israel abre fogo contra "suspeitos" em Gaza. Há seis mortos. Os combates em Gaza cessaram no âmbito de um acordo proposto pelos Estados Unidos com mediação do Egito, Qatar e Turquia, que foi assinado na segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito.O acordo faz parte de um plano de paz proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que prevê também o desarmamento do Hamas e a retirada das tropas israelitas.Trump propôs também uma administração internacional transitória em Gaza e a reconstrução do território, mas os termos dos passos seguintes terão de ser ainda acordados entre as partes.