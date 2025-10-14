Israel abre fogo contra "suspeitos" em Gaza. Há seis mortos

O exército israelita afirmou esta terça-feira, 14 de outubro, ter aberto para pôr fim a uma ameaça representada por suspeitos que se aproximaram das suas forças no norte da Faixa de Gaza. As autoridades de saúde do enclave disseram que pelo menos seis palestinianos foram mortos por disparos israelitas. O exército afirmou que os suspeitos ultrapassaram o limite para uma retirada inicial israelita ao abrigo de um plano de cessar-fogo mediado pelos EUA, em violação do acordo. A autoridade de saúde local de Gaza disse que o exército israelita matou seis palestinianos em dois incidentes separados no enclave na terça-feira.O incidente acontece após o acordo de paz assinado no Egito e a libertação de 20 reféns israelitas vivos pelo Hamas e de quase 2000 prisioneiros palestinianos por Israel. O Hamas enviou ainda para Israel os corpos de quatro reféns assassinados, quando o que estava previsto era o envio de 28. As autoridades de Israel confirmaram que dois dos corpos são Guy Iluz e Bipin Joshi.O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que o atraso no envio dos restantes corpos será visto como uma violação do acordo de paz..Hamas entrega últimos 20 reféns vivos: “Podemos respirar de novo”.Trump fala da paz em Gaza como o “amanhecer de um novo Médio Oriente”