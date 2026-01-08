Israel diz que diplomata búlgaro Nickolay Mladenov vai dirigir Conselho de Paz de Trump para Gaza

Um antigo enviado da ONU para o Médio Oriente, o diplomata búlgaro Nickolay Mladenov, foi escolhido para dirigir a Comissão de Paz do Presidente dos EUA, Donald Trump, responsável por supervisionar o cessar-fogo em Gaza, anunciou esta quinta-feira, 8 de janeiro, o primeiro-ministro de Israel.Num momento em que foram relatadas pelo menos mais oito mortes devido a ataques israelitas naquele território. A nomeação do diplomata búlgaro Nickolay Mladenov representa um passo importante no plano de paz para o Médio Oriente de Trump, que tem avançado lentamente desde o acordo de um cessar-fogo em outubro, pondo fim a mais de dois anos de confrontos entre Israel e o Hamas. Benjamin Netanyahu fez o anúncio depois de ter-se reunido com Mladenov em Jerusalém, identificando-o como o diretor-geral "designado" para a comissão, que tem como objetivo supervisionar a execução da segunda fase do cessar-fogo, muito mais complicada. Um alto responsável dos EUA, que falou sob condição de anonimato, porque a nomeação ainda não foi oficialmente anunciada, também confirmou que Mladenov é a escolha da administração Trump para ser o administrador da comissão em campo. Trump disse que irá presidir ao conselho.Outras nomeações são esperadas na próxima semana, segundo as autoridades israelitas e americanas, que falaram sob condição de anonimato à espera de um anúncio formal.Segundo o plano de Trump, o conselho deverá supervisionar um novo governo palestiniano tecnocrático, o desarmamento do Hamas, o destacamento de uma força internacional de segurança, recuos adicionais das tropas israelitas e a reconstrução, pós conflito. Os EUA têm reportado pouco progresso em qualquer uma destas frentes até agora.Mladenov é um ex-ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da Bulgária que serviu como enviado da ONU no Iraque antes de ser nomeado enviado da ONU para a paz no Médio Oriente entre 2015-2020. Durante esse período, manteve boas relações com Israel e trabalhou frequentemente para aliviar tensões entre Israel e o Hamas.A primeira fase do cessar-fogo deteve os combates e permitiu a troca de reféns detidos pelo Hamas por centenas de palestinianos detidos por Israel.O acordo manteve-se em grande parte, embora tenha sido manchado por acusações mútuas de violações. O Hamas ainda não devolveu os restos mortais de um refém, um polícia israelita morto no ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel que desencadeou a guerra.Os contínuos ataques israelitas em Gaza, entretanto, mataram mais de 400 palestinianos, segundo as autoridades locais de saúde.Israel afirma que os ataques foram uma resposta a violações do acordo, mas as autoridades de saúde palestinianas afirmam que dezenas de civis foram mortos.As forças israelitas também foram responsabilizadas por pelo menos 8 mortes esta quinta-feira. Ataques israelitas na Faixa de Gaza mataram pelo menos oito pessoas, segundo responsáveis hospitalares palestinianos e familiares.O Hamas classificou as mortes como uma "flagrante violação do cessar-fogo."Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, adiantaram responsáveis hospitalares.O exército de Israel afirmou não ter conhecimento de quaisquer vítimas relacionadas com ataques na área de Jabaliya, no norte de Gaza. Na quinta-feira, líderes egípcios e da União Europeia reunidos no Cairo instaram ao envio de uma força internacional de estabilização para a Faixa de Gaza para supervisionar o cessar-fogo de outubro."A situação é extremamente grave. Ainda assim, o Hamas recusa-se a desarmar, bloqueia o progresso para a próxima fase do plano de paz, enquanto Israel também está a restringir as ONGs internacionais, colocando o acesso à ajuda humanitária em sério risco", disse Kaja Kallas, chefe da política externa da UE."Não há justificação para que a situação humanitária em Gaza se tenha deteriorado até o nível atual", acrescentou.O acordo de cessar-fogo faseado permanece na sua fase inicial enquanto os esforços continuam para recuperar os restos do último refém em Gaza.O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas de Israel disse na quarta-feira que foi notificado de que as equipas tinham reiniciado a procura por Ran Gvili..Criança de 14 anos morre após ser arrastado por um autocarro durante protesto em Jerusalém (com vídeo)