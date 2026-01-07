Criança de 14 anos morre após ser arrastado por um autocarro durante protesto em Jerusalém (com vídeo)

Uma criança de 14 anos morreu na terça-feira, 6 de janeiro, depois de ser atropelada e depois arrastada por um autocarro quando decorria, em Jerusalém, uma manifestação de judeus ultraortodoxos, que protestavam contra a proposta que está no Parlamento israelita que visa acabar com a sua isenção do serviço militar.As imagens publicadas nas redes sociais mostram Yosef Eisental preso no para-choques do veículo em andamento, comprovando-se que foi arrastado durante vários metros. Outros três manifestantes ficaram feridos neste incidente.O motorista, Fakhri Khatib, foi detido e será presente a um juiz ainda esta quarta-feira, 7 de janeiro..Israel confirma proibição de acesso a Gaza de 37 organizações de ajuda internacional\n.O que ganha Israel por ser o primeiro país a reconhecer a Somalilândia?