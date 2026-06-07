Israel bombardeia Beirute pela 1.ª vez desde o novo cessar-fogo. Teerão promete "resposta decisiva e dolorosa"

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) bombardearam este domingo (7 de junho) Dahiyeh, considerado um bastião do Hezbollah nos subúrbios de Beirute. Um deputado iraniano já prometeu uma "resposta decisiva e dolorosa" de Teerão contra Israel.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, indicaram num comunicado conjunto que foi atingida uma sede militar do Hezbollah, em resposta aos ataques contra território israelita. Segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa o ataque atingiu dois apartamentos em Dahiyeh e causou pelo menos dois mortos e 11 feridos. .Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dito que tinha evitado que as IDF atacassem Beirute, num telefonema com Netanyahu. Desde então, Israel e o Líbano tinham acordado um novo cessar-fogo - condicionado ao fim dos ataques do Hezbollah, que o grupo xiita libanês recusou. ."És completamente louco". Trump irritado com Netanyahu em conversa telefónica.As IDF confirmaram o bombardeamento, prometendo mais detalhes para breve. Segundo o site Ynetnews.com, dois caças participaram no ataque, tendo sido largadas dez munições contra um único edifício. Em Teerão, o porta-voz do Comité de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, avisou que haveria uma “resposta decisiva e dolorosa” ao ataque à capital libanesa. “Estes cães raivosos devem ser disciplinados e colocados de volta no seu devido lugar. Olhem para o céu sobre as terras ocupadas esta noite”, escreveu no X, referindo-se a Israel.