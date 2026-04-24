Israel ataca Líbano horas depois do anúncio de Trump do prolongamento da trégua

A NATO esclareceu hoje que o seu tratado fundador não prevê mecanismos para suspensão de um Estado-membro, depois de os EUA levantarem a opção contra Espanha como forma de punir a falta de apoio à operação no Irão.“O tratado fundador da NATO [o Tratado de Washington] não contém quaisquer disposições relativas à suspensão da adesão à NATO, à expulsão ou à participação limitada” de um Estado-membro, afirmou hoje um porta-voz da organização militar citado pela agência de notícias Europa Press.A única forma de um Estado-membro abandonar a Aliança Atlântica é por sua própria vontade, conforme estipulado no artigo 13.º do Tratado de Washington, que refere que “qualquer parte pode deixar de ser parte” um ano após “notificar o Governo dos Estados Unidos da sua retirada”.A agência de notícias Reuters, que cita uma fonte governamental norte-americana, noticiou hoje que um e-mail interno do Pentágono (departamento de Defesa) avança opções para o Governo dos EUA “punirem os aliados” da NATO que, no entender de Washington, não apoiaram as operações dos ataques ao Irão iniciados em final de fevereiro.Entre essas opções estão a suspensão de Espanha da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e a revisão da posição dos EUA relativamente à reivindicação britânica sobre as ilhas Malvinas, revelou a mesma fonte à Reuters.Lusa