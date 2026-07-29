Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpEPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Irão: Trump diz que ataques no Iraque foram coordenados com Bagdade

Em entrevista à Fox News, o presidente norte-americano prometeu ainda retaliar de forma contundente contra o Irão pelos ataques que atingiram bases militares dos Estados Unidos na Jordânia.
DN/Lusa
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O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que os recentes ataques aéreos conjuntos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita contra grupos armados pró-Irão no Iraque foram coordenados com o Governo iraquiano.

Segundo a estação televisiva Fox News, Trump garantiu que a operação foi realizada em coordenação com as autoridades de Bagdad.

"O Presidente disse que estes ataques foram coordenados com o Governo iraquiano", afirmou um jornalista da cadeia televisiva, citando declarações de Trump.

Na mesma entrevista, o chefe de Estado norte-americano prometeu retaliar de forma contundente contra o Irão pelos ataques que atingiram bases militares dos Estados Unidos na Jordânia.

"Vamos atacá-los com força, vão levar uma tareia", declarou Trump, segundo a Fox News.

As declarações surgem num contexto de forte agravamento das tensões entre Washington e Teerão, após os recentes ataques norte-americanos contra alvos ligados ao Irão e as subsequentes ações de retaliação iranianas contra interesses militares dos Estados Unidos na região.

Até ao momento, o governo iraquiano não confirmou oficialmente ter coordenado a operação militar referida por Trump.

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Irão ameaça retaliar ataques norte-americanos contra instalações nucleares
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