Irão reafirma direito à produção de combustível nuclear para fins pacíficos

O Irão reafirmou esta quinta-feira, 19 de fevereiro, que nenhum país pode negar a Teerão o seu direito ao enriquecimento de urânio para um programa nuclear com fins pacíficos, quando aumentam as tensões entre o regime iraniano e os Estados Unidos."A base da indústria nuclear é o enriquecimento. Para tudo o que se deseja fazer no processo nuclear, é necessário combustível nuclear", declarou o chefe da Agência de Energia Atómica do Irão, Mohammad Eslami, num vídeo publicado pelo jornal Etemad."O programa nuclear do Irão está a progredir de acordo com as regras da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), e país algum pode privar o Irão do seu direito de beneficiar pacificamente desta tecnologia", acrescentou o responsável.Eslami reafirmou, assim, a forte reivindicação do seu país ao direito ao enriquecimento, depois de os Estados Unidos terem avisado o Irão na quarta-feira que seria "muito aconselhável" chegar a um acordo, reiterando a sua ameaça de ação militar no caso de a diplomacia falhar. O Presidente norte-americano, Donald Trump, já enviou uma força naval significativa para a região do Golfo Pérsico.Teerão e Washington realizaram uma segunda ronda de negociações em Genebra na terça-feira, com a mediação do Omã, no final da qual concordaram em continuar as discussões, embora tenham sublinhado que ainda estão longe de ultrapassar as suas divergências.."O caminho para um acordo começou", diz o Irão após nova ronda de negociações com os EUA. Os dois países retomaram as negociações em 06 de fevereiro em Omã, as primeiras desde a guerra de junho, desencadeada por um ataque israelita ao Irão, ao qual os Estados Unidos se juntaram brevemente para destruir instalações nucleares iranianas.Os Estados Unidos têm exigido repetidamente que o Irão abandone o enriquecimento de urânio, sublinhando ainda que qualquer acordo deve também abordar o programa de mísseis balísticos do Irão e o seu apoio a grupos armados na região hostis a Israel.Teerão, por sua vez, afirma que deseja discutir apenas o seu programa nuclear.Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, juntamente com Israel, acusam a República Islâmica de procurar adquirir armas nucleares. Teerão nega ter tais ambições militares, mas insiste no seu direito a esta tecnologia para fins civis..Irão emite aviso de lançamento de rockets. EUA fazem movimentações na Base das Lajes