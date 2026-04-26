Irão quer fim do bloqueio aos portos para negociar. Trump cancela viagem de enviados a Islamabad

O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, afirmou que o seu país não irá negociar com os Estados Unidos enquanto impuserem um bloqueio aos seus portos, segundo os meios de comunicação iranianos, revela a agência Reuters.Numa chamada telefónica na noite de sábado, Pezeshkian disse ao primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que antes de uma nova ronda de negociações, os EUA “devem primeiro remover os obstáculos operacionais, incluindo o bloqueio”, avançaram as agências ISNA e Tasnim.Num comunicado divulgado este domingo, 26 de abril, Shehbaz Sharif descreveu a conversa com Pezeshkian como "uma troca cordial e construtiva" sobre o contexto atual no Médio Oriente e reiterou a disponibilidade do país para desempenhar um papel de mediador."Reafirmei que, com o apoio de amigos e parceiros, o Paquistão continua empenhado em atuar como um facilitador honesto e sincero, trabalhando incansavelmente para promover uma paz duradoura e uma estabilidade permanente na região", disse Sharif.O primeiro-ministro paquistanês destacou "o contínuo empenho do Irão, incluindo a delegação de alto nível a Islamabad liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqhchi".Abbas Araghchi, visitou, este sábado, 25 de abril, a capital do Paquistão, Islamabad, tendo-se reunido com responsáveis militares e governamentais paquistaneses e entregue um documento que descreveu como "exaustivo" e que aborda as "preocupações" do Irão . Mas Donald Trump cancelou a deslocação prevista dos seus enviados, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Islamabad.O presidente norte-americano afirmou que o Irão enviou uma proposta "muito melhor", alguns minutos depois de ter sido cancelada a viagem dos seus enviados ao Paquistão. "Curiosamente, assim que cancelei a viagem, em dez minutos recebemos um novo trabalho que era muito melhor", disse Trump em conversa com a imprensa na Flórida. Considerou, no entanto, que a proposta é melhor "mas não o suficiente".Com Lusa .Enviados dos EUA anulam viagem após Irão deixar Islamabad. Trump anuncia nova proposta iraniana "insuficiente".Trump diz que EUA vão bloquear Estreito de Ormuz após negociações falharem