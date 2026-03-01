Irão: Emergência Consular disponível 24 horas para apoio a portugueses em regiões em conflito

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) recordou este domingo, 1 de março, que o Gabinete de Emergência Consular (GEC) está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para apoiar cidadãos portugueses no atual contexto de instabilidade na região do Médio Oriente.Numa nota informativa publicada na rede social Instagram, o ministério relembra que o GEC deve ser contactado exclusivamente em situações de emergência, nomeadamente em caso de risco para a segurança pessoal, acidentes graves, perigo iminente, desaparecimentos súbitos, catástrofes naturais ou perturbações da ordem pública.O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.O Gabinete de Emergência Consular pode ser contactado permanentemente através dos números +351 217 929 714 e +351 961 706 472, bem como pelo endereço eletrónico gec@mne.pt.Na mesma nota informativa, foram disponibilizados os contactos das embaixadas na região: Telavive + 972 54 5451172; Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos, Kuwait) (971) 503 403 372; Doha (97) 433 639 594 e Riade (Arábia Saudita, Barém, Omã) (966) 547 566 139.Israel e os Estados Unidos iniciaram no sábado uma vasta operação militar contra o Irão de que resultou já a morte de vários dirigentes políticos e militares da República Islâmica, além de Ali Khamenei.Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas..Análise: as três fragilidades do Irão explicam momento para a guerra.Khamenei está morto. Quem vai mandar agora no Irão?