Irão descarta assinatura de um acordo com os Estados Unidos nas próximas 24 horas

O Irão descartou este sábado, 13 de junho, a possibilidade de um acordo de cassar-fogo com os Estados Unidos nas próximas 24 horas, segundo avançou a agência IRNA, negando assim o otimismo manifestado pelo Paquistão, mediador deste processo negocial, de um entendimento para as próximas horas."Temos de esperar para saber a data exata da assinatura. Não será amanhã", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, à IRNA, sugerindo que isso aconteceria "nos próximos dias".O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, cujo Governo está a mediar as negociações entre os Estados Unidos e o Irão, tinha dito este sábado que um acordo de paz será "provavelmente" finalizado dentro de 24 horas."Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Embora a finalização provavelmente ocorra nas próximas 24 horas, o Paquistão está a preparar-se para a assinatura eletrónica do acordo de paz imediatamente a seguir, seguida de discussões técnicas na próxima semana", escreveu na rede social X..Apesar deste anúncio e das recentes manifestações de otimismo por parte de Washington e Teerão após semanas de negociações árduas, os Estados Unidos informaram ter abatido vários drones iranianos que tinham como alvo embarcações comerciais no Estreito de Ormuz."O Irão lançou vários drones de ataque com o objetivo de atingir embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. As forças norte-americanas abateram-nos todos nas últimas horas, e o tráfego marítimo no estreito continua a fluir normalmente", escreveu o Comando Central dos EUA (Centcom) no X. .Paralelamente, a televisão estatal iraniana anunciou que o ex-líder supremo do Irão, Ali Khamenei, morto num ataque aéreo israelo-americano a 28 de fevereiro, será sepultado a 9 de julho. O funeral estava inicialmente marcado para março, mas foi adiado devido à guerra e vai acontecer ao longo de seis dias, a partir de 4 de julho, na capital, Teerão, bem como nas cidades sagradas de Qom (norte) e Mashhad, o seu local de nascimento.O seu filho, Mojtaba, que lhe sucedeu no início de março, não fez qualquer aparição pública desde então.."A paz nunca esteve tão próxima." Islamabad e Teerão confirmam progressos na proposta de acordo com EUA