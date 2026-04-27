Irão apresenta nova proposta aos EUA. Líder do Hezbollah rejeita negociações diretas entre Líbano e Israel

O barril de petróleo Brent acentua a subida inicial da sessão de hoje e, cerca das 10:30 em Lisboa, avança 2,66% para 109,09 dólares, apesar de Teerão ter apresentado a Washington uma nova proposta de negociação.Cerca das 10:30 em Lisboa, e segundo dados da Bloomberg recolhidos pela Lusa, o Brent, petróleo de referência da Europa, para entrega em junho subia 2,66%, para 108,09 dólares.No entanto, por volta das 09:00 em Lisboa, o barril de Brent chegou a valorizar-se com mais força, quase 3%, para um máximo de 108,47 dólares.O Brent mantém hoje a tendência de alta da semana passada, quando subiu quase dez dólares, devido à falta de avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão.Hoje, sobe novamente apesar de o Irão ter apresentado uma nova proposta de negociação aos Estados Unidos para reabrir o estreito de Ormuz, pôr fim à guerra e adiar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão para mais tarde.Lusa