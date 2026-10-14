Irmão mais velho do papa também está a fazer tratamento por causa de um cancro

O irmão mais velho do papa Leão XIV também está a fazer tratamento por causa de um cancro, confirmou a sua mulher à CBS.

Louis Prevost, de 74 anos, tem um mieloma múltiplo, um tipo de cancro que afeta os plasmócitos, células da medula óssea responsáveis pela produção de anticorpos.

Deborah Prevost, mulher de Louis, disse à CBS que ele foi diagnosticado pela primeira vez em 2017, tendo dois anos depois feito tratamento com células estaminais e participado num ensaio clínico.

O cancro estava em remissão até há três meses. Louis Prevost está a participar num novo ensaio clínico num hospital na Florida, onde vive.

Antes da operação ao irmão, que confirmou que o papa também tem cancro, Louis disse numa mensagem ao jornal italiano Corriere della Sera que estava a incluí-lo nas suas orações para que a cirurgia corresse bem e não houvesse mais complicações.

"Estou certo de que terá uma recuperação completa e continuará a sua missão de liderar a Igreja Católica", afirmou.

Leão XIV, que celebrou os 71 anos há um mês, foi operado na terça-feira (13 de outubro) no hospital Gemelli, em Roma. Os exames confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, o que obrigou a remover o lobo inferior do pulmão direito.