O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, recebeu António Costa em Dublin.
O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, recebeu António Costa em Dublin. EPA / PAUL FAITH / POOL
Internacional

Irlanda quer “dar o máximo” pela Europa nos próximos seis meses

Dublin sucedeu a Nicósia na liderança rotativa do Conselho da UE, com Michéal Martin a reafirmar o apoio à Ucrânia e a sublinhar “a necessidade urgente de melhorar a competitividade” do bloco.
Ana Meireles
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