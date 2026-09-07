Indonésia: mais de 270 mil passageiros afetados após erupção forçar encerramento de sete aeroportos
Mais de 270 mil passageiros viram os seus voos cancelados depois de a erupção do vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, ter obrigado ao encerramento de sete aeroportos esta segunda-feira (7 de setembro), incluindo o principal aeroporto de Jacarta.
O vulcão, cujo nome significa "filho do Krakatoa", fica a 150 km da capital indonésia e entrou em erupção na sexta-feira à noite (4 de setembro). Após algumas horas de acalmia, voltou a entrar em atividade no domingo à noite (6 de setembro), com as cinzas a obrigarem a fechar os aeroportos.
O Ministério dos Transportes da Indonésia indicou em comunicado, citado pela agência EFE, que decidiu "prolongar o encerramento temporário" de sete aeroportos, o que já afecta 270.337 passageiros e cerca de 2300 voos, incluindo ligações internacionais. Um dos aeroportos afetados é o Internacional Soekarno-Hatta, o maior de Jacarta.
Segundo o governo indonésio, as cinzas libertadas pelo Anak Krakatoa acumulam-se a uma altitude superior a 15 km, enquanto os aviões comerciais voam normalmente a uma altitude entre os 9 e os 12 km.
O Anak Krakatoa emergiu das águas mais de meio século após a grande erupção do lendário Krakatoa, cuja caldeira foi destruída em 1883 após uma série de explosões maciças que custaram a vida a cerca de 36 mil pessoas e cujos efeitos se fizeram sentir em todo o mundo durante meses.
Na erupção de 22 de dezembro de 2018, o colapso parcial do cone vulcânico causou um tsunami que fez mais de 400 mortos e 14 mil feridos nas costas das ilhas de Java e Sumatra.