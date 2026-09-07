Indonésia: mais de 270 mil passageiros afetados após erupção forçar encerramento de sete aeroportos

O Ministério dos Transportes da Indonésia indicou em comunicado, citado pela agência EFE, que decidiu "prolongar o encerramento temporário" de sete aeroportos, o que já afecta 270.337 passageiros e cerca de 2300 voos, incluindo ligações internacionais. Um dos aeroportos afetados é o Internacional Soekarno-Hatta, o maior de Jacarta.

Segundo o governo indonésio, as cinzas libertadas pelo Anak Krakatoa acumulam-se a uma altitude superior a 15 km, enquanto os aviões comerciais voam normalmente a uma altitude entre os 9 e os 12 km.

O Anak Krakatoa emergiu das águas mais de meio século após a grande erupção do lendário Krakatoa, cuja caldeira foi destruída em 1883 após uma série de explosões maciças que custaram a vida a cerca de 36 mil pessoas e cujos efeitos se fizeram sentir em todo o mundo durante meses.

Na erupção de 22 de dezembro de 2018, o colapso parcial do cone vulcânico causou um tsunami que fez mais de 400 mortos e 14 mil feridos nas costas das ilhas de Java e Sumatra.