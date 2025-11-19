Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Indonésia eleva para alerta máximo vulcão Semeru em Java Oriental após erupções (com vídeos)
Internacional

Sucessivas avalanches de nuvens, compostas por cinza, rocha, lava e gases, atingiram os dois quilómetros de altura.
DN/Lusa
As autoridades indonésias elevaram esta quarta-feira, 19 de novembro, para o nível máximo o alerta para o vulcão Semeru, em Java Oriental, a ilha mais populosa do país, após várias erupções que lançaram nuvens de cinza pelas encostas.

A Agência de Geologia da Indonésia indicou que, até ao momento, não houve registo de vítimas e o vulcão expeliu, desde o meio-dia até ao anoitecer, sucessivas avalanches de nuvens ardentes (fluxos piroclásticos) compostas por cinza, rocha, lava e gases, que percorreram até sete quilómetros e chegaram aos dois quilómetros de altura.

Várias aldeias próximas ficaram cobertas por cinza, levando as autoridades a aumentar em duas vezes o nível de alerta ao longo do dia.

Conhecido também como Mahameru, o Semeru é um dos vulcões mais ativos do país e registou múltiplas erupções nos últimos dois séculos.

Apesar dos riscos, dezenas de milhares de pessoas vivem nas encostas férteis do vulcão.

A Indonésia, com mais de 270 milhões de habitantes, situa-se no chamado “anel de fogo” do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica, com 129 vulcões ativos.

