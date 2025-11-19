Indonésia eleva para alerta máximo vulcão Semeru em Java Oriental após erupções (com vídeos)

As autoridades indonésias elevaram esta quarta-feira, 19 de novembro, para o nível máximo o alerta para o vulcão Semeru, em Java Oriental, a ilha mais populosa do país, após várias erupções que lançaram nuvens de cinza pelas encostas.A Agência de Geologia da Indonésia indicou que, até ao momento, não houve registo de vítimas e o vulcão expeliu, desde o meio-dia até ao anoitecer, sucessivas avalanches de nuvens ardentes (fluxos piroclásticos) compostas por cinza, rocha, lava e gases, que percorreram até sete quilómetros e chegaram aos dois quilómetros de altura.Várias aldeias próximas ficaram cobertas por cinza, levando as autoridades a aumentar em duas vezes o nível de alerta ao longo do dia. . Conhecido também como Mahameru, o Semeru é um dos vulcões mais ativos do país e registou múltiplas erupções nos últimos dois séculos.Apesar dos riscos, dezenas de milhares de pessoas vivem nas encostas férteis do vulcão.A Indonésia, com mais de 270 milhões de habitantes, situa-se no chamado “anel de fogo” do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica, com 129 vulcões ativos..Indonésia em alerta máximo por nova erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki (com vídeo)