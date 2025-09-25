Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O ministro da Defesa Troels Lund Poulsen e o ministro da Justiça Peter Hummelgaard falam sobre a incursão de drones na Dinamarca.
O ministro da Defesa Troels Lund Poulsen e o ministro da Justiça Peter Hummelgaard falam sobre a incursão de drones na Dinamarca. FOTO: Emil Helms / EPA
Incursões de drones no espaço aéreo da Dinamarca vão ser discutidas no Conselho Europeu

Copenhaga está a ponderar acionar o artigo 4 da NATO, tal como fizeram a Polónia e a Estónia após as incursões russas. Moscovo rejeita “especulações absurdas” sobre o seu envolvimento nos incidentes.
Ana Meireles
