Incêndios florestais pintaram cidades de laranja no sudeste asiático. Foto: EPA/GENDES

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Incêndios agravados pelo El Niño devastam a Indonésia e cobrem regiões de fumo. Veja as imagens

Quase 300 casas foram destruídas e centenas de pessoas obrigadas a abandonar as suas habitações. Autoridades descrevem as piores condições da última década.