Incêndios agravados pelo El Niño devastam a Indonésia e cobrem regiões de fumo. Veja as imagens
São imagens que parecem ter passado por um filtro de alguma rede social, mas o cenário está longe de ser uma mera composição estética.
Os incêndios florestais que atingem a Indonésia, agravados pela seca e pelas temperaturas elevadas associadas ao fenómeno El Niño, estão a pintar a paisagem de um laranja cinematográfico, mas também a provocar uma espessa nuvem de fumo sobre várias regiões do país, afetando milhões de pessoas e colocando em risco a vida selvagem.
Na província de Bangka Belitung, na ilha de Samatra, quase 300 habitações foram destruídas pelas chamas e cerca de mil pessoas tiveram de abandonar uma aldeia, segundo as autoridades locais, citadas pelo jornal britânico The Guardian. O fogo propagou-se por terrenos de turfa, onde as chamas podem continuar a arder debaixo da superfície, dificultando o combate.
A poluição atmosférica atingiu níveis perigosos em várias zonas das ilhas de Samatra e Kalimantan, enquanto o fumo chegou até mesmo a países vizinhos. Segundo a BBC, a névoa tóxica chegou a encobrir a paisagem urbana de Singapura e obrigou ao encerramento de algumas escolas na Malásia.
A gravidade da situação está também relacionada com a utilização do fogo para limpar terrenos destinados à agricultura, uma prática proibida na Indonésia, mas que continua a ser utilizada.
De acordo com a plataforma independente de monitorização florestal Nusantara Atlas, citada pela BBC, os incêndios já consumiram cerca de 900 mil hectares de terreno. As autoridades indonésias suspenderam as licenças de 26 empresas associadas aos fogos e abriram investigações a outras.
O Governo indonésio considera que o país enfrenta a pior época de incêndios da última década e mobilizou mais de 60 mil operacionais para combater as chamas. Os fogos têm também provocado danos significativos nos ecossistemas, com dezenas de orangotangos resgatados de áreas atingidas e outras espécies ameaçadas pela destruição dos seus habitats.
As autoridades alertam que os incêndios poderão prolongar-se até novembro, altura em que se prevê que o fenómeno El Niño atinja o seu pico. No meio tempo, organizações da sociedade civil avançaram com uma ação judicial contra o Governo indonésio, acusando-o de negligência na resposta à crise ambiental.