"Super El Niño" deverá matar mais de 450 mil pessoas nos próximos seis meses

O El Niño é um fenómeno natural que ocorre no Oceano Pacífico e expande-se pelo planeta, originando várias catástrofes naturais, de ano para ano. O problema, agora, é que um El Niño "nível Godzilla" deverá gerar 451 mil mortes excessivas, entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027.

Do Brasil à Índia, altas temperaturas, secas, incêndios florestais e inundações, causam milhares de mortes, todos os anos. Nos próximos seis meses, porém, será ainda mais intenso do que o habitual, anteveem os especialistas.

O pico do El Niño, com os eventos mais extremos, surge habitualmente entre novembro e dezembro. No entanto, os termómetros já registaram temperaturas recorde, o que leva a crer que o evento será muito mais trágico do que tem acostumado as populações afetadas.

Os cientistas já falam de um "Super El Niño", fruto do calor "nível Godzilla" e acreditam que tal se deve ao aquecimento global.

A subida da temperatura da água à superfície do Pacífico, juntamente com mudanças nas correntes, resultam em alterações no clima visíveis um pouco por todo o mundo. É que os efeitos, desde os incêndios às cheias, vão muito além dos países banhados por aquele oceano.

Nigéria, Sudão e Congo, por exemplo, são países que não são banhados por aquele oceano, mas sentem as consequências do fenómeno, através de catástrofes naturais. Ora, para países como estes estão previstos milhares de mortes para o período entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027.

Entre os restantes países que deverão registar maior número de mortes estão Indonésia, Niger, Chade, Filipinas e Vietname, a título de exemplo.