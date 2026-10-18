Incêndio em base militar canadiana em Alberta causa mortos e feridos

"Os nossos pensamentos estão com todos os homens e mulheres corajosos afetados", afirmou Carney, que acrescentou estar em contacto com a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith.

Smith classificou o incêndio como "grave e trágico" e referiu que afetou numerosos militares.

O deputado conservador Dane Lloyd afirmou ter recebido informações sobre "numerosas vítimas" na sequência de uma explosão e de um incêndio, embora as autoridades não tenham confirmado o balanço.

Segundo a emissora Global News, que cita fontes militares, pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A mesma fonte refere que a explosão foi provocada por um exercício de treino com munições reais que atingiu um gasoduto ou poço de gás na base por volta das 16h00 (hora local).

De acordo com a radiotelevisão pública canadiana CBC, os ventos fortes favoreceram a rápida propagação das chamas. Os serviços de emergência mobilizaram equipas médicas e de combate a incêndios, enquanto as autoridades locais pediram à população que evitasse a zona para facilitar as operações de resgate.

O ministro da Defesa canadiano, David McGuinty, confirmou que as Forças Armadas o informaram do incidente e reconheceu que havia mortos e feridos, embora não tenha especificado o número.

O incêndio ocorre a dois dias do referendo de 19 de outubro em Alberta, no qual os cidadãos decidem se a província deve permanecer no Canadá ou iniciar o processo legal para realizar uma futura consulta vinculativa sobre a independência