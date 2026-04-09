Funeral do correspondente da Al Jazeera Mohammed Wishah.
Funeral do correspondente da Al Jazeera Mohammed Wishah.EPA/HAITHAM IMAD
Internacional

Impasse entre ruínas e ataques ao fim de meio ano de cessar-fogo em Gaza

Os habitantes do enclave continuam sem perspetivas nem ajuda humanitária suficiente. Balanço de cinco ONG aponta para falhanço em toda a linha.
César Avó
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