O imigrante encontrava-se num dos centros do ICE, depois de ter sido detido no aeroporto de Kenner, na Louisiana.
O imigrante encontrava-se num dos centros do ICE, depois de ter sido detido no aeroporto de Kenner, na Louisiana.Foto: Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos
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Imigrante que apoiava políticas anti-imigração de Trump acaba deportado

Segundo o Governo norte-americano, o homem de 41 anos entrou legalmente no país em 2019, mas “optou por permanecer além do período permitido, violando as leis do nosso país”.
Amanda Lima
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“Precisamos de deportar milhões e milhões e milhões de pessoas. Sem isso, nada mais importa” e “Deportação imediata para qualquer pessoa que não consiga comprovar que está legalmente nos EUA” são algumas das ideias defendidas pelo imigrante Milo Yiannopoulos, agora deportado dos Estados Unidos para o Reino Unido.

A retirada do apoiante de Trump do país foi confirmada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O imigrante encontrava-se num dos centros do ICE, depois de ter sido detido no aeroporto de Kenner, na Louisiana.

Segundo o Governo norte-americano, o homem de 41 anos entrou legalmente no país em 2019, mas “optou por permanecer além do período permitido, violando as leis do nosso país”.

O apoiante de Trump, a quem chamava “Papai”, nasceu em Inglaterra. É filho de pais britânicos e gregos, ou seja, vem de uma família com um passado migratório. Yiannopoulos tem sido uma voz ativa nos movimentos conservadores britânico e norte-americano nos últimos anos.

O ativista de extrema-direita participa em eventos nos Estados Unidos desde 2015, quando começou a viajar para o país, antes de se mudar definitivamente. No currículo, acumula declarações racistas, xenófobas e misóginas, como dizer que o feminismo é um “cancro” e criar uma bolsa de estudos exclusiva para jovens brancos.

A sua conta no X tinha sido banida devido a vários comentários que violavam as políticas da plataforma. No entanto, foi reativada depois de Elon Musk ter comprado a rede social.

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