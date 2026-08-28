Português detido há um mês num centro de detenção do ICE será deportado para Lisboa em breve
O cidadão português que está detido há um mês num Centro de detenção dos Serviços de Imigração (ICE) dos Estados Unidos será deportado para Lisboa em breve.
A notícia está a ser avançada pela SIC, que cita o Ministério dos Negócios Estrangeiros. "O processo de deportação está em curso, com data de voo para Lisboa marcada para o início do próximo mês", disse o ministério tutelado por Paulo Rangel à estação, dando conta de que tem mantido o contacto com as autoridades norte-americanas através do Consulado-Geral em São Francisco.
Hugo Sousa está há um mês num centro de detenção em Tacoma, no estado de Washington.
Os motivos da detenção ainda não são conhecidos.
O cidadão português estaria a usar uma autorização de viagem temporária para entrar nos Estados Unidos, onde vive há anos, tendo tentado entrar através da fronteira com o Canadá.
Hugo Freitas de Sousa, nascido há 39 anos na ilha Terceira, esteve quatro dias em greve de fome, mas decidiu interromper o protesto.