Português detido há um mês num centro de detenção do ICE será deportado para Lisboa em breve

O cidadão português que está detido há um mês num Centro de detenção dos Serviços de Imigração (ICE) dos Estados Unidos será deportado para Lisboa em breve.

A notícia está a ser avançada pela SIC, que cita o Ministério dos Negócios Estrangeiros. "O processo de deportação está em curso, com data de voo para Lisboa marcada para o início do próximo mês", disse o ministério tutelado por Paulo Rangel à estação, dando conta de que tem mantido o contacto com as autoridades norte-americanas através do Consulado-Geral em São Francisco.

Hugo Sousa está há um mês num centro de detenção em Tacoma, no estado de Washington.

Os motivos da detenção ainda não são conhecidos.

O cidadão português estaria a usar uma autorização de viagem temporária para entrar nos Estados Unidos, onde vive há anos, tendo tentado entrar através da fronteira com o Canadá.

Hugo Freitas de Sousa, nascido há 39 anos na ilha Terceira, esteve quatro dias em greve de fome, mas decidiu interromper o protesto.