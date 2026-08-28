Hugo Freitas de Sousa
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Internacional

Português detido há um mês num centro de detenção do ICE será deportado para Lisboa em breve

"O processo de deportação está em curso, com data de voo para Lisboa marcada para o início do próximo mês", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros à SIC.
David Pereira
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O cidadão português que está detido há um mês num Centro de detenção dos Serviços de Imigração (ICE) dos Estados Unidos será deportado para Lisboa em breve.

A notícia está a ser avançada pela SIC, que cita o Ministério dos Negócios Estrangeiros. "O processo de deportação está em curso, com data de voo para Lisboa marcada para o início do próximo mês", disse o ministério tutelado por Paulo Rangel à estação, dando conta de que tem mantido o contacto com as autoridades norte-americanas através do Consulado-Geral em São Francisco.

Hugo Sousa está há um mês num centro de detenção em Tacoma, no estado de Washington.

Os motivos da detenção ainda não são conhecidos.

O cidadão português estaria a usar uma autorização de viagem temporária para entrar nos Estados Unidos, onde vive há anos, tendo tentado entrar através da fronteira com o Canadá.

Hugo Freitas de Sousa, nascido há 39 anos na ilha Terceira, esteve quatro dias em greve de fome, mas decidiu interromper o protesto.

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