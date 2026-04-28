Idoso de 89 anos dispara contra gabinete da segurança social e edifício do tribunal em Atenas

Um homem de 89 anos disparou em dois locais no centro de Atenas, capital da Grécia, ferindo várias pessoas, informaram as autoridades gregas.A polícia ainda procura o suspeito, de acordo com a imprensa local.O atacante, armado com uma espingarda, começou por abrir fogo contra um gabinete da segurança social, ferindo um funcionário.Depois seguiu para um edifício do tribunal em Atenas, onde terá disparado no rés-do-chão, provocando ferimentos em várias pessoas. O idoso terá ainda atirado envelopes com documentos para o chão após abrir fogo, afirmando que neles constavam os motivos das suas ações.