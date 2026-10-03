Idosa de 102 anos morreu e dezenas de pessoas foram resgatadas pelos bombeiros nas cheias em Espanha

Uma idosa de 102 anos morreu e dezenas de pessoas foram resgatadas pelos bombeiros na sequência das inundações em Madrigueras, no sudeste de Espanha, informaram este sábado, 3 de outubro, as autoridades regionais.

Os bombeiros encontraram o corpo da mulher na casa da própria, onde a água subiu mais de um metro.

Carros foram encontrados a flutuar nas ruas da cidade, após fortes chuvas este sábado, o que obrigou a uma grande operação de resgate, segundo as autoridades da região de Castilla-La Mancha.

As autoridades informaram que caíram 142 litros de chuva por metro quadrado na pequena cidade, que tem cerca de 4760 habitantes.