IDF recuperaram corpo de refém luso-israelita que estava em Gaza. "Foi uma pessoa corajosa", elogiou Netanyahu

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram este sábado, 30 de agosto, terem recuperado, em Gaza, o corpo do refém luso-israelita Idan Shtivi, foi raptado pelo Hamas, no dia 7 de outubro de 2023."O corpo de Idan Shtivi, que foi mantido refém durante 693 dias em Gaza, foi recuperado numa operação conjunta das IDF e da Autoridade de Segurança Interna (ISA), juntamente com o corpo de Ilan Weiss", refere aquela força militar israelita numa publicação na rede social X."Idan, de 28 anos, foi assassinado e sequestrado por terroristas do Hamas na região de Tel Gama, no sul de Israel. Antes de morrer, agiu de forma heróica para ajudar a evacuar e salvar muitas outras pessoas que marcaram presença no festival de música Nova do dia 7 de outubro de 2023", acrescenta..Por sua vez, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu recordou Idan como "estudante de sustentabilidade e governo", classificando-o como "uma pessoa corajosa", pois a 7 de outubro de 2023, "quando o ataque terrorista começou, agiu para salvar muitos participantes e ajudá-los a escapar, acabando por ser assassinado no processo", escreveu também no X, adiantando que transmitiu as condolências à família Shtivi, tendo ainda agradecido aos militares pela "ação determinada e ousada" em Gaza."Até ao momento, 207 reféns – 148 deles vivos – foram devolvidos a Israel. Continuaremos determinados para trazer de volta todos os nossos reféns, vivos e mortos", garantiu Netanyahu..Pai de refém português pede ação: “Não podem ter o vosso cidadão nos túneis do Hamas”.Israel recupera dois corpos de reféns em operação militar em Gaza. Um deles já foi identificado e é Ilan Weiss