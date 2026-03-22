IA da Palantir: o novo cérebro digital do arsenal norte-americano
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IA da Palantir: o novo cérebro digital do arsenal norte-americano

O Pentágono transformou o sistema de Inteligência Artificial Maven em ferramenta-padrão. O sistema digital de aquisição de alvos, recebe dados de 150 fontes e redefine a eficácia militar dos EUA.
Adelaide Cabral
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O Pentágono já não está apenas a "testar" a Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pela Palantir Technologies - está a integrá-la formalmente no seu ADN operacional e orçamental. De acordo com informações avançadas pela Reuters no final desta semana, o Maven Smart System (MSS) deixará de ser um projeto experimental para passar a ser a ferramenta-padrão de comando e controlo em todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos.

A decisão marca um ponto de viragem histórico na forma como a maior potência militar do mundo processa dados e identifica alvos em tempo real, consolidando a transição da tecnologia de Silicon Valley para o centro das decisões de vida ou morte no campo de batalha.

De acordo com um memorando datado de 9 de março, a que a agência Reuters teve acesso exclusivo, o Pentágono estabeleceu diretrizes rígidas para que o sistema abandone o seu carácter provisório. O documento, associado às orientações estratégicas de Steve Feinberg no âmbito da modernização da inteligência, reforça a necessidade de uma infraestrutura de dados unificada, assegurando que o fluxo de informação chegue à linha da frente sem as habituais barreiras burocráticas ou técnicas entre departamentos.

Esta mudança estrutural foi igualmente impulsionada por um memorando assinado pela Vice-Secretária de Defesa, Kathleen Hicks. Segundo detalha a Bloomberg, este documento instrui os chefes dos vários ramos militares a acelerar a integração do software, elevando o Maven ao estatuto de "programa de registo". Na prática, este estatuto confere ao sistema uma linha orçamental dedicada e permanente - ao contrário do que ocorre com os protótipos -, garantindo que a tecnologia da Palantir deixa de depender de fundos de inovação temporários para se tornar um pilar fixo da infraestrutura de Defesa norte-americana.

O calendário para a implementação total é ambicioso e tem uma meta clara. O Departamento de Defesa estabeleceu que o sistema deverá estar plenamente operacional e adotado como norma até ao final do atual ano fiscal, que termina em setembro. Conforme reportado pela Defense News, esta urgência reflete a necessidade do Pentágono uniformizar a linguagem digital entre o Exército, a Marinha e a Força Aérea, permitindo que todos visualizem o mesmo cenário tático através de uma interface comum, eliminando os atrasos provocados por sistemas incompatíveis.

Registo digital de alta precisão

Tecnicamente, o Maven Smart System funciona como um "registo digital" de alta precisão que atua como uma camada de inteligência. O sistema agrega e funde dados provenientes de mais de 150 fontes distintas de aquisição de alvos, incluindo imagens de satélite, sensores terrestres, sinais de radar e transmissões de vídeo de drones. De acordo com a análise técnica publicada pelo portal C4ISRNET, o software utiliza algoritmos de aprendizagem profunda para filtrar este imenso volume de ruído digital, identificando automaticamente tanques, baterias de artilharia ou movimentos de tropas que poderiam escapar ao olho humano.

A eficácia deste ecossistema digital já está a ser provada em cenários de conflito real. O Comando Central dos EUA (CENTCOM) confirmou que o sistema foi utilizado de forma intensiva para coordenar ataques na região do Médio Oriente, especificamente em operações contra grupos apoiados pelo Irão no Iraque e na Síria. Segundo fontes militares citadas pela Reuters, a IA da Palantir permitiu que os comandantes reduzissem drasticamente o tempo entre a deteção de uma ameaça e a execução do disparo - de horas para minutos -, providenciando uma consciência situacional que, até há poucos anos, pertencia apenas ao domínio da ficção científica.

A notícia da Reuters revela que o Maven, ainda antes de estar em pleno vigor, já é o principal sistema operativo de IA do Exército norte-americano. Com uma eficiência letal, nas últimas três semanas (março de 2026), o sistema foi utilizado para coordenar milhares de ataques direcionados contra alvos no Irão.

Dilemas éticos e a "caixa negra" algorítmica

Apesar da eficácia operacional, a integração do Maven levanta questões éticas profundas que continuam a dividir especialistas e organizações de Direitos Humanos. O principal foco de preocupação reside na natureza de "caixa negra" de muitos algoritmos de IA, onde a lógica por trás da identificação de um alvo nem sempre é transparente para o operador humano.

Embora o Pentágono assegure que existe sempre um "humano no circuito" (human-in-the-loop) para validar as decisões de fogo, críticos argumentam que a velocidade imposta pelo sistema pode criar um viés de automação, onde os militares confiam cegamente nas sugestões da máquina, dificultando a atribuição de responsabilidades em caso de erros colaterais.

Somando-se a estes dilemas, surge o chamado "Fator Anthropic", que expõe vulnerabilidades críticas na cadeia de abastecimento tecnológica. O Maven utiliza modelos Claude, da tecnológica Anthropic, para o processamento de linguagem natural, mas o Pentágono terá sinalizado esta dependência como um risco de segurança devido a disputas sobre as salvaguardas de proteção dos dados.

Este detalhe revela que a infraestrutura da Palantir é, na verdade, um ecossistema complexo de múltiplas ferramentas externas que o governo tenta agora controlar de forma mais rígida e centralizada.

Corrida ao armamento tecnológico

No plano global, a oficialização da Palantir como pilar da Defesa norte-americana acelera a corrida ao armamento tecnológico com potências como a China e a Rússia. Pequim tem investido fortemente em sistemas de "Guerra de Sistemas" e IA militar, encarando o domínio do espectro de dados como o fator decisivo para a hegemonia no século XXI.

Esta transição do Pentágono sinaliza ao mundo que a superioridade militar já não depende apenas do número de ogivas ou porta-aviões, mas da capacidade de processar e agir sobre informações mais rapidamente do que qualquer adversário, consolidando o Maven como uma peça de xadrez fundamental na dissuasão geopolítica moderna.

Acompanhando esta evolução, ocorreu uma mudança administrativa crítica: a supervisão do Maven transitou da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (NGA) para o Gabinete Principal de IA e Digital do Pentágono (CDAO). Com esta reestruturação, os futuros contratos passam a ser geridos diretamente pelo Exército, o que solidifica a Palantir como o parceiro tecnológico preferencial desta força terrestre.

A ascensão do novo complexo militar-tecnológico

Esta parceria sublinha, assim, uma mudança tectónica na relação entre Silicon Valley e Washington. Durante décadas, o complexo militar-industrial foi dominado por gigantes tradicionais como a Lockheed Martin ou a Boeing. Contudo, a ascensão da Palantir e de outras empresas de tecnologia de defesa representa o nascimento de uma nova elite industrial.

Ao transformar o software no componente mais valioso do arsenal, o Pentágono está a redefinir quem detém o poder e a influência nos corredores de Defesa, fundindo definitivamente os interesses da inovação tecnológica com as necessidades de segurança nacional.

O impacto desta parceria reflete-se na escala sem precedentes dos investimentos públicos. De acordo com os registos contratuais analisados pela Reuters e pela Bloomberg, o teto do contrato para o Maven Smart System foi elevado para 1,3 mil milhões de dólares em 2025.

Este montante, conforme sublinha a Defense News, soma-se a um acordo de consolidação colossal de 10 mil milhões de dólares, assinado com o Exército dos EUA em agosto de 2025, para a prestação de serviços de software durante a próxima década, cimentando o papel da Palantir como a espinha dorsal tecnológica do Pentágono.

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