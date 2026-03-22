IA da Palantir: o novo cérebro digital do arsenal norte-americano

O Pentágono já não está apenas a "testar" a Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pela Palantir Technologies - está a integrá-la formalmente no seu ADN operacional e orçamental. De acordo com informações avançadas pela Reuters no final desta semana, o Maven Smart System (MSS) deixará de ser um projeto experimental para passar a ser a ferramenta-padrão de comando e controlo em todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos.A decisão marca um ponto de viragem histórico na forma como a maior potência militar do mundo processa dados e identifica alvos em tempo real, consolidando a transição da tecnologia de Silicon Valley para o centro das decisões de vida ou morte no campo de batalha.De acordo com um memorando datado de 9 de março, a que a agência Reuters teve acesso exclusivo, o Pentágono estabeleceu diretrizes rígidas para que o sistema abandone o seu carácter provisório. O documento, associado às orientações estratégicas de Steve Feinberg no âmbito da modernização da inteligência, reforça a necessidade de uma infraestrutura de dados unificada, assegurando que o fluxo de informação chegue à linha da frente sem as habituais barreiras burocráticas ou técnicas entre departamentos.Esta mudança estrutural foi igualmente impulsionada por um memorando assinado pela Vice-Secretária de Defesa, Kathleen Hicks. Segundo detalha a Bloomberg, este documento instrui os chefes dos vários ramos militares a acelerar a integração do software, elevando o Maven ao estatuto de "programa de registo". Na prática, este estatuto confere ao sistema uma linha orçamental dedicada e permanente - ao contrário do que ocorre com os protótipos -, garantindo que a tecnologia da Palantir deixa de depender de fundos de inovação temporários para se tornar um pilar fixo da infraestrutura de Defesa norte-americana.O calendário para a implementação total é ambicioso e tem uma meta clara. O Departamento de Defesa estabeleceu que o sistema deverá estar plenamente operacional e adotado como norma até ao final do atual ano fiscal, que termina em setembro. Conforme reportado pela Defense News, esta urgência reflete a necessidade do Pentágono uniformizar a linguagem digital entre o Exército, a Marinha e a Força Aérea, permitindo que todos visualizem o mesmo cenário tático através de uma interface comum, eliminando os atrasos provocados por sistemas incompatíveis.Registo digital de alta precisãoTecnicamente, o Maven Smart System funciona como um "registo digital" de alta precisão que atua como uma camada de inteligência. O sistema agrega e funde dados provenientes de mais de 150 fontes distintas de aquisição de alvos, incluindo imagens de satélite, sensores terrestres, sinais de radar e transmissões de vídeo de drones. De acordo com a análise técnica publicada pelo portal C4ISRNET, o software utiliza algoritmos de aprendizagem profunda para filtrar este imenso volume de ruído digital, identificando automaticamente tanques, baterias de artilharia ou movimentos de tropas que poderiam escapar ao olho humano.A eficácia deste ecossistema digital já está a ser provada em cenários de conflito real. O Comando Central dos EUA (CENTCOM) confirmou que o sistema foi utilizado de forma intensiva para coordenar ataques na região do Médio Oriente, especificamente em operações contra grupos apoiados pelo Irão no Iraque e na Síria. Segundo fontes militares citadas pela Reuters, a IA da Palantir permitiu que os comandantes reduzissem drasticamente o tempo entre a deteção de uma ameaça e a execução do disparo - de horas para minutos -, providenciando uma consciência situacional que, até há poucos anos, pertencia apenas ao domínio da ficção científica.A notícia da Reuters revela que o Maven, ainda antes de estar em pleno vigor, já é o principal sistema operativo de IA do Exército norte-americano. Com uma eficiência letal, nas últimas três semanas (março de 2026), o sistema foi utilizado para coordenar milhares de ataques direcionados contra alvos no Irão.Dilemas éticos e a "caixa negra" algorítmicaApesar da eficácia operacional, a integração do Maven levanta questões éticas profundas que continuam a dividir especialistas e organizações de Direitos Humanos. O principal foco de preocupação reside na natureza de "caixa negra" de muitos algoritmos de IA, onde a lógica por trás da identificação de um alvo nem sempre é transparente para o operador humano.Embora o Pentágono assegure que existe sempre um "humano no circuito" (human-in-the-loop) para validar as decisões de fogo, críticos argumentam que a velocidade imposta pelo sistema pode criar um viés de automação, onde os militares confiam cegamente nas sugestões da máquina, dificultando a atribuição de responsabilidades em caso de erros colaterais.Somando-se a estes dilemas, surge o chamado "Fator Anthropic", que expõe vulnerabilidades críticas na cadeia de abastecimento tecnológica. O Maven utiliza modelos Claude, da tecnológica Anthropic, para o processamento de linguagem natural, mas o Pentágono terá sinalizado esta dependência como um risco de segurança devido a disputas sobre as salvaguardas de proteção dos dados.Este detalhe revela que a infraestrutura da Palantir é, na verdade, um ecossistema complexo de múltiplas ferramentas externas que o governo tenta agora controlar de forma mais rígida e centralizada.Corrida ao armamento tecnológicoNo plano global, a oficialização da Palantir como pilar da Defesa norte-americana acelera a corrida ao armamento tecnológico com potências como a China e a Rússia. Pequim tem investido fortemente em sistemas de "Guerra de Sistemas" e IA militar, encarando o domínio do espectro de dados como o fator decisivo para a hegemonia no século XXI.Esta transição do Pentágono sinaliza ao mundo que a superioridade militar já não depende apenas do número de ogivas ou porta-aviões, mas da capacidade de processar e agir sobre informações mais rapidamente do que qualquer adversário, consolidando o Maven como uma peça de xadrez fundamental na dissuasão geopolítica moderna.Acompanhando esta evolução, ocorreu uma mudança administrativa crítica: a supervisão do Maven transitou da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (NGA) para o Gabinete Principal de IA e Digital do Pentágono (CDAO). Com esta reestruturação, os futuros contratos passam a ser geridos diretamente pelo Exército, o que solidifica a Palantir como o parceiro tecnológico preferencial desta força terrestre.A ascensão do novo complexo militar-tecnológicoEsta parceria sublinha, assim, uma mudança tectónica na relação entre Silicon Valley e Washington. Durante décadas, o complexo militar-industrial foi dominado por gigantes tradicionais como a Lockheed Martin ou a Boeing. Contudo, a ascensão da Palantir e de outras empresas de tecnologia de defesa representa o nascimento de uma nova elite industrial.Ao transformar o software no componente mais valioso do arsenal, o Pentágono está a redefinir quem detém o poder e a influência nos corredores de Defesa, fundindo definitivamente os interesses da inovação tecnológica com as necessidades de segurança nacional.O impacto desta parceria reflete-se na escala sem precedentes dos investimentos públicos. De acordo com os registos contratuais analisados pela Reuters e pela Bloomberg, o teto do contrato para o Maven Smart System foi elevado para 1,3 mil milhões de dólares em 2025.Este montante, conforme sublinha a Defense News, soma-se a um acordo de consolidação colossal de 10 mil milhões de dólares, assinado com o Exército dos EUA em agosto de 2025, para a prestação de serviços de software durante a próxima década, cimentando o papel da Palantir como a espinha dorsal tecnológica do Pentágono.