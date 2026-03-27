I Guerra de Memes Mundial. Há Call of Duty de Trump ou caso Epstein do Irão, tudo serve para 'trolar'

A guerra entre os EUA e o Irão não acontece apenas no Médio Oriente, mas passa também pelas redes sociais. E se a Casa Branca partilha no X vídeos que misturam cenas de filmes de ação de Hollywood ou de séries com bombardeamentos ao Irão, a propaganda iraniana usa a Inteligência Artificial para "trolar" o presidente norte-americano, Donald Trump, inclusive recorrendo ao caso de Epstein. "Justiça à moda americana", dizia a legenda do vídeo partilhado pela Casa Branca a 6 de março..Ou como parte do jogo "Call of Duty", também no mesmo dia..Noutro vídeo, no dia 12, a guerra foi apresentada como um jogo de consola, com a indicação "invicto".."Uma vingança para todos", respondeu já a 25 de março o Irão, num vídeo que começa nos índios americanos e em Hiroshima (Japão), passa pela ilha do falecido pedófilo Jeffrey Epstein ou pela escola onde mais de cem crianças iranianas foram mortas (num ataque atribuído aos EUA), e culmina com a destruição de uma Estátua da Liberdade com cara de demónio..Os vídeos são partilhados inclusive por um canal intitulado Iran Military Media (Media Militar Iranianos), que alega ser independente, como este que mostra como Trump está a negociar com o Irão (o presidente surge a falar com ele próprio)..Os memes são partilhados nas redes sociais das embaixadas do Irão em todo o mundo, como este na África do Sul, que mostra um volante de criança, depois de Trump ter dito que ia controlar o estreito de Ormuz..O Irão também já recorreu a Legos para contar a história da guerra, mostrando Trump a carregar no botão para atacar por estar a ser pressionado pelo escândalo Epstein (um tema recorrente). .Esta sexta-feira (27 de março) divulgaram um novo vídeo com Legos..Também há um vídeo sobre o "grande presente" que Trump disse que o Irão lhe tinha dado (inicialmente não revelou o que era, tendo dito depois que era a autorização para a passagem de vários petroleiros pelo estreito de Ormuz). .Depois há aqueles em que os diferentes líderes são retratados como bebés ou até como teletubbies, nem sempre sendo claro quem fez estes vídeos..Há até quem prepare trailers de alegados filmes, onde não faltam as estrelas de Hollywood. .Os vídeos oferecem também uma oportunidade para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se "vingar" de Trump, recusando ajudá-lo por não estar "numa boa posição". .Enquanto noutro vídeo, os iranianos riem-se do apoio que Zelensky ofereceu aos países da região do Golfo. .As Forças de Defesa de Israel também já entraram nesta guerra nas redes sociais, partilhando o chat do Eixo do Terror, de onde vão saindo cada um dos líderes que já assassinou.