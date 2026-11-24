Huthis acusam Arábia Saudita de ataque que fez 25 vítimas
Os Huthis do Iémen afirmaram esta terça-feira que ataques aéreos sauditas causaram 25 mortos ou desaparecidos no sudoeste do país, onde estes combatentes apoiados pelo Irão continuam a avançar face às forças governamentais.
“O número de vítimas do ataque levado a cabo por aviões inimigos sauditas contra autocarros e camiões em Wadi Mabaq, na província de Lahj, subiu para 25 mártires ou desaparecidos, além de seis feridos”, informou a agência noticiosa Huthi Saba, acrescentando que a presença contínua de aeronaves sauditas sobre a zona dificultava as operações de socorro.
Na segunda-feira, o porta-voz militar do movimento, Yahya Saree, tinha referido este ataque, sem avançar um balanço de vítimas, garantindo que não ficaria “sem resposta”.
O incidente surge na sequência de bombardeamentos na vizinha província costeira de Hodeida, controlada pelos Huthis, que provocaram pelo menos 17 mortos, segundo o movimento.
O conflito no Iémen, que opõe os Huthis, apoiados pelo Irão, ao Governo apoiado pela Arábia Saudita, reacendeu-se em Julho, após quatro anos de relativa acalmia, abrindo uma nova frente na guerra que afeta o Médio Oriente.
Os combates intensificaram-se em setembro, quando os combatentes anti-governamentais conquistaram a faixa costeira do Mar Vermelho, passando a controlar o estratégico estreito de Bab el-Mandeb.
Nos últimos dias, os Huthis, que dominam vastas áreas do norte do país, onde se concentra a maior parte da população, assumiram o controlo de novos territórios na província de Lahj e aproximaram-se de Aden, cidade para onde o governo se refugiou após perder a capital, Sanaa, em 2014.
Em paralelo, os combatentes apoiados pelo Irão intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita, visando sobretudo aeroportos e infra-estruturas energéticas, e decretaram um bloqueio no Mar Vermelho à frota saudita, num desafio ao maior exportador mundial de petróleo bruto.