Huthis anunciam lançamento de míssil contra aeroporto em Riade

Os Huthis do Iémen afirmaram esta segunda-feira, 26 de outubro, que lançaram, "com sucesso", um míssil contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, horas após a coligação militar liderada pela Arábia Saudita anunciar a interceção de um projétil contra a capital.

"As nossas forças armadas atacaram com sucesso o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, utilizando um míssil balístico que atingiu o alvo com precisão", afirmou o porta-voz dos Huthis, Yahya Saree, na plataforma de mensagens Telegram.

O porta-voz reivindicou ainda um ataque com drones e mísseis contra "as estações de bombagem de petróleo bruto do oleoduto Este-Oeste", na Arábia Saudita, e duas posições militares do Exército saudita no sul do Iémen.

De acordo com Saree, "estes ataques causaram dezenas de baixas nas fileiras inimigas, além de provocarem a destruição e o incêndio de vários veículos militares e depósitos de armas".

Horas antes, a coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iémen desde 2015, afirmou ter abatido um míssil lançado pelos rebeldes huthis contra Riade.

O porta-voz militar da aliança, Turki al Maliki, indicou na rede social X que as defesas aéreas intercetaram e destruíram um míssil "lançado pelas milícias Huthis" contra Riade, sem fornecer mais detalhes sobre a operação.

A coligação afirmou também ter destruído duas plataformas de mísseis balísticos em Sanaa, capital do Iémen, que se encontra sob o controlo dos Huthis.

"Uma das plataformas foi utilizada no lançamento do míssil balístico contra Riade", referiu o porta-voz.

Nas últimas semanas, os Huthis — aliados do Irão — lançaram centenas de ataques contra instalações energéticas e civis da Arábia Saudita — como o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, onde dezenas de pessoas morreram e ficaram feridas em outubro. De igual modo, a coligação tem realizado bombardeamentos continuados no Iémen.