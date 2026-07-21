Apoiantes dos houthis numa manifestação contra a Arábia Saudita em Saná, Iémen.
Apoiantes dos houthis numa manifestação contra a Arábia Saudita em Saná, Iémen.EPA/YAHYA ARHAB
Internacional

Houthis juntam-se ao Irão com bloqueio naval à Arábia Saudita

A atual “guerra em grande escala”, como descreve o presidente do Irão, pode em breve espalhar-se para a Península Arábica.
César Avó
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