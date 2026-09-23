Homens armados invadem casa na África do Sul e fazem 11 mortos

Três homens armados invadiram uma casa em Durban, na África do Sul, e abriram fogo contra as 14 pessoas que lá se encontravam, na noite de terça-feira, 22 de setembro. Pelo menos, 11 pessoas morreram e três ficaram feridas neste incidente que as autoridades acreditam poder estar relacionado com disputas entre gangues.

Entre as vítimas mortais está uma mulher grávida.

A polícia iniciou uma caça aos três suspeitos, que antes de fugirem incendiaram o carro de uma das vítimas.

As autoriddaes estão a investigar as motivações por trás deste tiroteio, mas acreditam que poderá estar relacionado com uma disputa entre gangues, já que algumas das vítimas estavam sob vigilância por envolvimento em atividades ilegais.