Homens armados matam dez pessoas na África do Sul

Homens armados mataram dez pessoas e feriram outras dez perto de Joanesburgo, anunciou este domingo, dia 21, a polícia sul-africana.O motivo do ataque levado a cabo em Bekkersdal, a 40 quilómetros a sudoeste da capital económica da África do Sul, ainda não foi esclarecido."Algumas vítimas foram baleadas aleatoriamente na rua por homens armados não identificados", disse a polícia em comunicado.Brenda Muridili, porta-voz da polícia da província de Gauteng, que inclui Joanesburgo e a capital sul-africana, Pretória, disse à agência France-Presse (AFP) que as autoridades ainda não têm "informações detalhadas" sobre a identidade das vítimas.No dia 6 de dezembro, homens armados abriram fogo num alojamento de trabalhadores em Pretória, matando 11 pessoas, incluindo uma criança de três anos, num lugar que, de acordo com a polícia, albergava um bar clandestino.A África do Sul enfrenta um problema endémico de criminalidade e corrupção, alimentado por redes organizadas. Os tiroteios são frequentes, muitas vezes ligados à violência de gangues e ao consumo de álcool.Embora muitas pessoas possuam armas de fogo legalmente para proteção pessoal, o número de armas ilegais em circulação é muito maior.Entre abril e setembro, cerca de 60 pessoas foram mortas todos os dias no país de 63 milhões de habitantes, de acordo com dados da polícia sul-africana..“O Cláudio que conheci não era um monstro, um psicopata. Nem sequer um 'outsider'”\n