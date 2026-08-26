Homem mata oito familiares, incluindo quatro crianças, durante jantar nos Estados Unidos

Um homem matou oito familiares, incluindo quatro crianças, enquanto se reuniam para um jantar no último domingo, 23 de agosto, numa casa nos arredores de Billings, no estado de Montana, no leste dos Estados Unidos.

Um familiar, Brad Ireland, cuja ex-mulher e dois filhos estão entre os mortos, identificou o atirador como Alan Smith, de 44 anos.

Os pais de Smith, que também foram mortos, tinham-lhe pedido que se mudasse semanas antes, mas ele regressou no domingo e abriu fogo, disse Ireland.

As vítimas representavam quatro gerações da família, desde uma bisavó de 90 anos que usava cadeira de rodas até uma menina de sete anos, de acordo com Jennifer Mercer, vizinha e amiga da família que criou uma campanha online para angariar fundos para ajudar a cobrir os custos do funeral e outras despesas.

A polícia foi chamada à residência na noite de domingo e ouviu tiros vindos das traseiras, pouco antes de a casa ser completamente consumida pelas chamas.

Os investigadores confirmaram na terça-feira, 25 de agosto, que houve oito vítimas, incluindo quatro crianças, e que o suspeito disparou contra si próprio e morreu posteriormente.

A investigação foi complicada pelas preocupações com a integridade estrutural da casa, depois de o incêndio a ter reduzido a escombros, disse Jeff Stovall, porta-voz do Departamento de Polícia de Billings.

Os bombeiros combateram o incêndio até à madrugada de segunda-feira, de acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros de Billings, Matt Hoppel.

Entre os mortos estavam a ex-mulher de Brad Ireland, Megan Ghekiere, e os dois filhos, Owen Ireland, de 13 anos, e Chloe Ireland, de 07. Morreram também os dois enteados de Ghekiere com o atual marido: Landon Ghekiere, de 15 anos, e Charlotte Ghekiere, de 12.

“A única coisa que sabemos é que Charlotte foi a heroína”, disse Jennifer Mercer. “A Charlotte ligou para o 112 e tentou salvar a família”, acrescentou.

A família Smith era originária da região de Seattle (noroeste) e os pais de Alan Smith, Dana e Barb Smith, mudaram-se para Billings depois de Megan Ghekiere ter comprado uma casa na zona.

Alan Smith mudou-se para a casa dos pais em Montana e ficou com eles durante anos, antes de ser convidado a mudar-se há algumas semanas, disse Brad Ireland.

O suspeito regressou inesperadamente à casa no domingo à noite, onde a família estava reunida para o habitual jantar semanal.

Alan Smith matou a avó, os pais, a irmã mais nova e os quatro filhos antes de incendiar a casa, disse Ireland. O suspeito tentou fugir antes de ser confrontado pela polícia, acrescentou.

“Havia muitos sinais de preocupação e muitas pessoas alertaram” as autoridades, disse Ireland, que vive no Arizona (sudoeste). “Ninguém prestou atenção”, lamentou.

Ireland descreveu Alan Smith como um “eremita” que passava a maior parte dos dias no quarto, em frente a um computador. “Ninguém sabia o que ele fazia lá dentro 24 horas por dia, sete dias por semana”, disse.